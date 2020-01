Morre adolescente baleado há mais de um mês em CM

Morreu neste sábado no hospital Santa Casa de Campo Mourão, o adolescente Renan Rodrigues da Silva, 16 anos, vítima de arma de fogo, ocorrido no dia 8 de dezembro do ano passado. O crime foi registrado por volta das 23h40, na rua Santa Rita, no conjunto Avelino Piacentini.

Segundo as informações repassadas pela Polícia Militar, o irmão da vítima relatou que ouviu a porta da cozinha sendo arrombado.

O adolescente, que estava dormindo, acordou com o barulho e foi em direção â porta, quando acabou alvejado por disparos de arma de fogo. No local a PM encontrou alguns estojos deflagrados de pistola 9mm.

A vítima não tinha antecedente criminal, porém seu irmão mais velho já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas. Com isso, a polícia suspeita que o alvo dos atiradores era o irmão.

Um dos tiros acertou o ombro e o outro a região das costas do adolescente, que permaneceu internado por mais de um mês, mas não resistiu aos ferimentos.