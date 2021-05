Motociclista fica ferido em acidente de trânsito

Um homem de 52 anos ficou ferido após envolver-se em um acidente de trânsito com a motocicleta que conduzia. Ele transitava pela avenida Ney Braga, sentido ao Centro, quando ocorreu o choque com um VW/Gol, placas de São José/SC, dirigido por uma mulher de 32 anos.

A colisão ocorreu por volta das 19h35 desta terça-feira, no semáforo que dá acesso à avenida Ney Braga, cruzamento com a avenida Manoel Mendes de Camargo. O veículo Gol seguia sentido Centro/Parque de Exposições.

Não se sabe qual dos dois teria furado o sinal vermelho, provocando a colisão. A PM foi acionada para apurar as causas do acidente.

Com a batida o piloto da moto, uma Honda Titan 150cc, placa de Campo Mourão, sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Siate. Ele foi encaminhado com ferimentos moderados para o hospital Central Hospitalar. A condutora do automóvel não se feriu.