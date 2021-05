Comcam emite recomendação a municípios para enfrentamento ao coronavírus

A Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão (Comcam) emitiu na tarde desta terça-feira (18), recomendação aos 25 municípios de abrangência da entidade com medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus.

O objetivo é que as prefeituras possam alinhar as ações. A região vive um ‘boom’ de casos do vírus, o que causou o colapso no sistema de saúde pública. Uma reunião online na manhã de hoje, entre os prefeitos, discutiu a situação.

O presidente da Comcam, Leandro César Oliveira, prefeito de Araruna, lembrou que cada município tem autonomia para tomada de decisões. “Esta nota é no sentido de nortear os prefeitos para que as ações sigam uma mesma linha, alcançando melhores resultados no enfrentamento da pandemia. Nesta hora temos que agir em conjunto”, disse Oliveira.

A Comcam recomenda que os municípios acolham o toque de recolher das 20 até as 5 horas e proíba a venda em qualquer estabelecimento e o consumo de bebida alcoólica em espaços públicos, das 20 horas de sexta-feira às 5 horas de segunda-feira.

Na região, as cidades de Campo Mourão e Goioerê são as que estão em situação mais crítica. Em Campo Mourão, todos os leitos de UTI e enfermaria da Santa Casa e Central Hospitalar estão ocupados. Além disso, 17 pacientes aguardam por leitos na Unidade de Pronto Atendimento, dos quais 12 estão com catéter nasal e cinco com máscara de alto fluxo.

A situação se repete na Santa Casa de Goioerê. Segundo o prefeito Betinho Lima, de sexta-feira da semana passada até essa segunda-feira (17), sete pessoas morreram na cidade por complicação do coronavírus.

Ele informou que a Santa Casa tem 10 leitos de UTI-Covid, mas que está com 14 pacientes intubados e 20 leitos de enfermaria, mas 27 internados. “Nestas horas temos que ser parceiros e pelo menos tentar amenizar o problema porque a situação está apertando cada vez mais aos municípios”, ressaltou o presidente da Comcam.