Motociclista fica ferido em acidente de trânsito

O condutor de uma motocicleta JTZ, placa Mercosul, ficou ferido em uma colisão com um veículo GM/Corsa, placas de Peabiru. O acidente ocorreu na rua Dr. Carlos Boenig, cruzamento com a rua Saul Ferreira Caldas, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão, por volta das 17h50 de hoje.

Segundo as informações, o condutor da moto, de 42 anos, seguia pela Carlos Boenig, sentido Centro/Asa Leste, quando o motorista do Corsa, de 27 anos, que seguia pela rua Saul Ferreira Caldas acabou invadindo a preferencial.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos moderados. O motorista do Corsa estaria levando uma menina de 10 anos ao hospital, após ela sofrer uma queda de bicicleta.

O acidente agravou os ferimentos da criança e o Samu precisou ser acionado para fazer o atendimento e encaminhar a vítima ao hospital Pronto Socorro. O Siate atendeu o motociclista. Os dois condutores não possuem habilitação.