200 cães e gatos serão castrados em Luiziana

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo estará promovendo castrações de cães e gatos em mais 45 municípios paranaenses. Em Luiziana, o serviço será prestado na próxima sexta-feira (30).

A iniciativa faz parte do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, incluído no Plano de Governo, que irá castrar mais de 15 mil animais. Em Luiziana, a meta é castrar 200 cães e gatos, a partir das 8h, no Centro da Juventude. A ação visa o controle populacional desses animais e a prevenção de zoonoses.

O recurso para o programa de mais de R$ 2,4 milhões é oriundo de emendas parlamentares. Foram feitos dois pregões eletrônicos em dezembro de 2019 para a contratação das duas empresas que irão realizar as castrações. Elas terão um ano para finalizar as ações.