Motociclista fica ferido em acidente

O condutor de uma motocicleta Honda CG 150cc ficou ferido em mais um acidente entre carro e moto, em Campo Mourão. O acidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, na rua Hamilton Tavela Borges, esquina com a rua Juscelino Kubitschek, no jardim Albuquerque.

O motociclista seguia rua Hamilton Tavela Borges, e ao chegar no cruzamento com a rua Juscelino Kubitschek, foi atingido por um GM/Corsa, que vinha em sentido contrário. A motorista bateu contra a moto ao fazer a conversão para acessar a Juscelino Kubitschek.

Na queda, o rapaz ficou ferido, mas sem gravidade. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.