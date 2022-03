Multas da Covid já arrecadadas vão garantir mais de 2 mil consultas em várias especialidades

As multas aplicadas pelo município por descumprimento aos decretos de enfrentamento a Covid-19 serão utilizadas para reduzir as filas de pacientes que aguardam consultas em diversas especialidades. Com o valor já arrecadado, será possível atender mais de 2 mil consultas.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, os recursos vão permitir a realização de mutirões nas áreas de Oftalmologia, Neurologia, Vascular, Cardiologia. “Ainda há processos em fases de recursos, o que pode surgir mais recursos que utilizaremos para a mesma finalidade”, explica o secretário.

Ele lembra que a Secretaria Municipal de Saúde vem realizando mutirões aos sábados e domingos. Em 2021, mais de 8 mil pessoas foram atendidas na área de Oftalmologia, que era uma das maiores longas filas de espera. “Este ano, desde o Carnaval temos realizado mutirões regularmente aos fins de semana no Centro de Especialidades para atender a população que necessita”, complementa.

O prefeito Tauillo Tezelli observa que a pandemia trouxe sérias dificuldades no atendimento à saúde. “Muitos médicos deixaram de atender, hospitais deixaram de fazer cirurgias, o que aumentou o tamanho das filas. Então agora estamos fazendo esses mutirões que terão também os recursos das multas para atender a população”, argumenta.