Motociclista fica ferido após ser atingido por veículo

O condutor de uma motocicleta foi mais uma vítima no trânsito de Campo Mourão. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira, na rua Mato Grosso cruzamento com a avenida Manoel Mendes de Camargo.

Segundo as informações o motociclista seguia pela avenida, sentido Asa Leste quando acabou sendo surpreendido pelo veículo Eco Sport que subia a rua Mato Grosso e invadiu a preferencial.

Com o impacto na lateral do automóvel, o motociclista caiu e sofreu fratura em um dos braços, além de algumas escoriações pelo corpo. A vítima de aproximadamente 40 anos foi socorrida pelo Siate e encaminhada ao Hospital Pronto Socorro. A condutora do veículo disse que não percebeu a aproximação da motocicleta devido ao ponto cego do automóvel.