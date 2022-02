Morador de Mamborê tem carro roubado em CM; veículo foi recuperado

Um homem teve o seu veículo VW/Gol tomado de assalto após vir de Mamborê, onde mora, para visitar a filha em Campo Mourão. O assalto ocorreu no sábado, mas a Polícia Militar só foi acionada na manhã de ontem.

Os policiais encontraram a vítima, de 67 anos, na rua Santos Dumont. Ele relatou que mora em Mamborê e que no sábado veio até Campo Mourão para visitar a filha, porém ladrões teriam roubado seu carro quando ele tentava localizar a casa dela.

Segundo o homem, três bandidos, um deles com uma arma de fogo, deram voz de assalto e levaram seu VW Gol, carteira com documentos pessoais e um celular. A vítima não soube dizer o local exato do roubo.

O homem estava um pouco confuso e disse que ficou andando pela cidade até aquele horário (ontem de manhã). Os policiais então verificaram o endereço dos filhos dele e prestaram apoio até a residência.

Horas mais tarde, por volta das 15h, a equipe policial foi acionada para comparecer na rua Dos Gaúchos, no Lar Paraná, onde havia um carro em estado de abandono. No local, a PM encontrou o VW Gol da vítima, que foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.