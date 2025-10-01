Motociclista fica ferido após colisão em rotatória de Campo Mourão

Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado no início da manhã desta quarta-feira, 1, na rotatória que liga a PR-158 à Perimetral Tancredo de Almeida Neves, próximo ao trevo da antiga loja de peças da Coamo, em Campo Mourão.

De acordo com informações apuradas, o condutor da motocicleta Suzuki seguia pela PR-158, sentido Campo Mourão, quando foi surpreendido pelo veículo HB20, que trafegava pela perimetral e acessava a rotatória em direção a Peabiru. O motorista do HB20 não percebeu a aproximação da motocicleta e acabou avançando, provocando a colisão.

O impacto arremessou o motociclista ao chão, causando ferimentos e escoriações. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, prestaram os primeiros atendimentos, imobilizaram a vítima e a encaminharam à unidade hospitalar para avaliação, devido à suspeita de fratura na perna direita.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente e registrou a ocorrência, orientando o trânsito no local.