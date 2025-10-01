Susto na BR-487: carro é atingido por carreta, mas família sai ilesa

Um grande susto marcou a tarde desta quarta-feira na BR-487, próximo ao trevo de acesso ao jardim Ipanema, imediações da estação rodoviária. Um veículo modelo Creta, ocupado por um pai e sua filha, foi atingido por uma carreta durante uma tentativa de ultrapassagem.

De acordo com informações de testemunhas, o carro seguia sentido Campo Mourão quando, ao tentar passar uma carreta à frente, acabou surpreendido por outra carreta que vinha logo atrás. O impacto atingiu a lateral do veículo, fazendo com que o motorista perdesse o controle e subisse no canteiro central.

Apesar da gravidade do acidente, tanto o condutor quanto a filha saíram ilesos. A jovem, que se dirigia a Campo Mourão para seu estágio de enfermagem, não sofreu ferimentos. O motorista da carreta também não se feriu.

Populares que passavam pelo local acionaram equipes de resgate, inicialmente informando que pessoas poderiam estar presas às ferragens. No entanto, ao chegarem, os socorristas constataram apenas danos materiais. Os envolvidos recusaram encaminhamento para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal esteve presente e registrou a ocorrência, garantindo a segurança e organização do trânsito até a retirada dos veículos.