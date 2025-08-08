Motociclista fica ferido após colisão com carro em Campo Mourão

Um jovem de 21 anos ficou ferido após colidir a motocicleta que conduzia contra um carro, na manhã desta sexta-feira (8), em Campo Mourão. O acidente ocorreu na avenida Manoel Mendes de Camargo, no cruzamento com a rua Santa Cruz.

De acordo com as primeiras informações, ambos os veículos seguiam pela Manoel Mendes de Camargo, sentido Lar Paraná. O condutor de um Ford Fiesta, que estava à frente da motocicleta, tentou acessar o retorno para entrar na rua Santa Cruz, momento em que o motociclista, que vinha logo atrás, acabou colidindo contra a lateral do carro.

Com o impacto, a motocicleta tombou na pista, e o jovem sofreu ferimentos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou atendimento à vítima no local. A Polícia Militar também esteve na ocorrência para registrar o boletim e orientar o trânsito na região.