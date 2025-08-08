Neto é preso após descumprir medida protetiva e furtar objetos da casa da avó

A Polícia Militar prendeu um rapaz de 22 anos na noite de ontem, no conjunto Cohapar, em Campo Mourão, após ele ter arrombado e furtado objetos da casa da avó.

No local, uma mulher de 63 anos relatou que possui medida protetiva contra o neto. Segundo ela, o rapaz foi até sua residência pedindo dinheiro e, por não ser atendido, passou a chutar cadeiras e ameaçá-la. Em seguida, fugiu do local.

A vítima contou que saiu de casa deixando a porta trancada, mas, ao retornar, constatou que o neto havia arrombado a porta e furtado alguns utensílios domésticos.

Durante patrulhamento, a equipe policial localizou o suspeito, que confessou ter vendido os objetos para pagar dívidas. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a vítima, à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para as providências cabíveis.