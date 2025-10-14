Motociclista fica ferido após carro realizar conversão e causar colisão

Um motociclista ficou ferido após colidir contra um veículo Volkswagen Nivus, na tarde desta terça-feira (14), em Campo Mourão. O acidente aconteceu no cruzamento da rua São Paulo com a avenida José Custódio de Oliveira.

Segundo informações apuradas no local, o Nivus seguia pela avenida José Custódio de Oliveira, sentido Asa Leste, quando o motorista tentou realizar uma conversão para acessar a rua São Paulo. Nesse momento, acabou sendo atingido pela motocicleta, que trafegava no mesmo sentido.

O motociclista ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu. Ele foi socorrido por uma equipe de resgate e encaminhado para atendimento médico. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades de trânsito.