Talude com risco de provocar acidente na PR-317 aguarda reparos do DER desde o início do ano

O acesso a Engenheiro Beltrão está ameaçado há algum tempo por conta de um talude que está se deteriorando na lateral da PR-317, próximo ao trevo na entrada da cidade. A cada chuva a erosão aumenta e o risco de rompimento se torna cada vez mais iminente.

A situação é grave, pois por ali passam veículos pesados como caminhões e ônibus que acessam a cidade. Uma grande quantidade de terra já desbarrancou expondo a própria fiação da rede elétrica dos postes instalados pela prefeitura para melhorar a iluminação no local.

Com isso, o asfalto está cada vez mais vulnerável. A prefeitura já notificou o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), em fevereiro e em setembro deste ano, relatando a urgência de uma intervenção do órgão, mas até o momento nenhuma providência foi tomada, ficando evidente o descaso de providências ao menos paliativas para minimizar os riscos.

O prefeito Júnior Garbim demonstra preocupação com a gravidade do problema e com a morosidade do DER em fazer os reparos necessários. Segundo o gestor, a prefeitura vem se mobilizando desde fevereiro para buscar uma solução definitiva para o problema.

“Já estive em Curitiba e conversei com autoridades a respeito, mas até o momento a situação ainda não foi resolvida. Trata-se de uma área que não é de responsabilidade do município, e sim do Estado, por meio do DER”, explicou o prefeito.

Júnior Garbim relatou que o local apresenta agravamento constante, com risco de desabamento total do barranco levando parte da pista. “Fizemos um protocolo junto ao DER solicitando as providências cabíveis para a recuperação do talude. Agora, encaminhamos um novo ofício reforçando o pedido para que a obra seja realizada o quanto antes. Fica aqui meu pedido e meu apelo para que a recuperação seja feita o mais rápido possível, evitando que o pior venha a acontecer”, cobra o gestor.