Motociclista fica ferido após bater em veículo que invadiu preferencial

Três pessoas foram internadas após colisão entre uma motocicleta Honda Twister e um VW/Fox, na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu no início da noite deste domingo, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Araruna.

A condutora do Fox de 56 anos seguia pela rua Araruna, não viu o motociclista que transitava pela Capitão Indio Bandeira e não parou no cruzamento. Na moto, o condutor estava acompanhado de um garupa, que pulou antes do impacto.

Já o motociclista caiu com o choque e teve algumas escoriações pelo corpo. O Siate foi acionado e prestou atendimento ao condutor da moto e também ao garupa, que sentia dores na mão.

A motorista do Fox não se feriu, mas também foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro pelo Samu, porque se sentiu mal pelo acidente que provocou. A moto teve danos de grande monta e o veículo também teve algumas avarias.