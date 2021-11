PM prende jovem por ameaçar a mãe de morte com uma faca na região

Uma jovem de 19 anos foi presa na madrugada deste domingo (31), em Engenheiro Beltrão, após ameaçar matar a própria mãe com uma faca. Tudo isso ocorreu após a mulher buscar a filha em uma festa, contra a vontade dela.

A mulher acionou a Polícia Militar e relatou que as agressões começaram ainda dentro do carro, no trajeto da festa para sua casa. A mãe disse que foi agredida com socos e ao chegar à residência, a filha pegou uma faca e ameaçou matá-la, tudo porque queria permanecer na festa.

Com medo, a vítima disse que buscou socorro no vizinho, enquanto a filha passou a danificar seu veiculo um Peugeot/206. A PM chegou e tentou realizar a abordagem, mas a jovem não quis largar a faca e apontou a arma em direção a equipe policial.

Em seguida ela adentrou e fechou o portão da residência, dizendo que só largaria a faca após matar a mãe. Os policiais fizeram o isolamento do local e afastaram a vitima da área de risco, enquanto tentavam dialogar com a jovem.

Foi necessário o apoio da equipe da Rotam de Campo Mourão, que conseguiu conter a agressora. Ela foi presa em flagrante e encaminhada a delegacia da Polícia Civil, onde permanece à disposição da justiça.

Informações: Enfoque Regional