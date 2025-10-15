Motociclista fica ferido após avançar preferencial e atingir van em Campo Mourão

Um motociclista ficou ferido após provocar um acidente ao avançar a via preferencial na tarde desta quarta-feira (15), em Campo Mourão. A colisão ocorreu no cruzamento da avenida Guilherme de Paula Xavier com a rua Santos Dumont.

De acordo com informações colhidas no local, o homem, de 40 anos, conduzia uma Honda Titan pela rua Santos Dumont, quando, ao chegar ao cruzamento, não respeitou a sinalização de preferencial e acabou atingindo uma van que trafegava pela Guilherme de Paula Xavier, sentido centro.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão. O capacete acabou se desprendendo da cabeça, e ele bateu com força no asfalto, sofrendo ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima, estabilizada, ao hospital para avaliação médica. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.