Incêndio em apartamento deixa feridos em Cascavel; mulher ajuda em salvamento com ato heroico

Um incêndio atingiu um apartamento no 13º andar de um prédio na cidade de Cascavel, na manhã desta quarta-feira (15) deixando pessoas feridas e provocando momentos de tensão.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma das vítimas pendurada em um suporte de ar-condicionado, do lado de fora da janela, para ajudar a resgatar a mãe e uma criança que estavam presas no local.

Ela também estava no apartamento e seu ato heroico ajudou a salvar vidas. As chamas de grandes proporções e a intensa fumaça mobilizaram o Corpo de Bombeiros e equipes do Samu.

Conforme informações apuradas no local, o fogo começou em um apartamento da Torre 1 do prédio, localizado no cruzamento das ruas Riachuelo e Antonina. Imagens mostravam chamas intensas nos andares superiores.

Dentre as vítimas estão uma criança de quatro anos e duas mulheres, de 28 e 51 anos que sofreram queimaduras graves. Elas foram encaminhadas a hospitais da cidade.

Além disso, um morador e um homem, que ajudou a salvar a família presa no local, precisaram de atendimento do Samu por inalação de fumaça. Dois bombeiros também ficaram feridos durante o atendimento da ocorrência.

Outros moradores inclusive da Torre 1 foram evacuados como medida de segurança. Até o momento, não há informações oficiais sobre a causa do incêndio. As circunstâncias que levaram ao início das chamas serão apuradas em investigação.