Motociclista fica ferido ao cair em quebra-molas

O condutor de uma motocicleta de 37 anos ficou gravemente ferido ao cair enquanto passava por um quebra-molas, na avenida Bronislau Wronski, no jardim Aeroporto, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta das 21h desta terça-feira, próximo ao campo de futebol do bairro. Na queda, a moto ficou sobre o corpo da vítima.

O Siate foi acionado e ao chegar ao local encontrou o motociclista inconsciente. Devido a gravidade do acidente, inclusive com suspeita de fratura em das pernas, o Samu também foi chamado e encaminhou a vítima ao hospital Pronto Socorro.

A Polícia Militar esteve no local do acidente e constatou que a moto estava descaracterizada, usando peças de outras motocicletas. Por esse motivo os policiais fizeram a apreensão do veículo.