Prefeitura lança o programa “Melhor em Casa – a saúde até você”

Aconteceu nessa terça-feira, 07/06, o lançamento do Programa Melhor em Casa – a saúde até você. Agora, idosos, pacientes que necessitam de internação domiciliar, continuidade de um tratamento transitório pós hospitalar, podem contar com uma equipe multidisciplinar em casa.

Além de facilitar a vida do paciente, que passa a ser atendido com mais comodidade e conforto, o programa melhora a gestão dos recursos do SUS e contribui para a diminuição das complicações decorrentes de longos internamentos, aumentando oferta de vagas em hospitais

A equipe do Melhor em Casa é composta por 1 médico, 2 enfermeiros, 5 auxiliares de enfermagem e 1 fisioterapeuta que atenderão os pacientes conforme protocolo do programa em horário diurno das 7 às 19h para adesão neste serviço e aos sábados ,domingos e feriados, a equipe dará continuidade no tratamento e nas visitas domiciliares daqueles que já inscrito no serviço , não ocorrendo admissão de pacientes finais de semana e feriados.