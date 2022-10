Motociclista fica ferido ao bater forte contra carro que não parou em cruzamento

Mais um acidente entre carro e moto deixou uma vítima ferida em Campo Mourão. Foi no início da noite desta terça-feira, 4, na avenida Guilherme de Paula Xavier, esquina com a rua Santa Catarina.

O rapaz de 20 anos pilotava sua moto pela avenida, sentido Asa Leste, mas ao chegar no cruzamento com a rua Santa Catarina foi surpreendido pelo motorista de um GM/Cruze, que avançou a preferencial.

A moto bateu na lateral, próximo da traseira do veículo, derrubando o rapaz que sofreu várias escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pelo Samu e encaminhado ao hospital Pronto Socorro. O motorista do automóvel não se feriu. O Impacto foi tão forte que quebrou a suspensão da motocicleta.

O que chamou a atenção foi a falta de empatia de motoristas que passavam pelo local e entravam na contramão, colocando em risco a integridade dos socorristas do Samu, não respeitando o atendimento a vítima. Populares tiveram que auxiliar no controle do tráfego até a chegada da Polícia Militar.