Eventos marcam Dia do Agente Comunitário de Saúde

Dia 4 de outubro é comemorado no Brasil o Dia do Agente Comunitário de Saúde, que inclui o agente de endemias. Para marcar a data a Secretaria Municipal de Saúde realizou eventos de confraternização com os servidores dessas áreas.

Pela manhã, na Associação dos Servidores Municipais foram realizadas atividades com os ACS, que marcou também a abertura da campanha de prevenção à saúde feminina “Outubro Rosa”. À tarde, no Centro da Juventude, agentes de endemias tiveram atividades de entretenimento, palestra com uma psicóloga sobre relacionamento interpessoal e atividades laborais com alunos da Unicampo.

O ACS é o profissional que realiza a integração dos serviços de saúde da atenção básica com a comunidade. Em Campo Mourão 87 agentes, distribuídos em 21 equipes do Estratégia Saúde da Família, fazem 40 mil visitas domiciliares por ano. Já os agentes de endemias são os responsáveis pelo trabalho de campo de combate ao mosquito transmissor da dengue e outras doenças, que inclui orientações aos moradores.

A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.