Motociclista fica ferida em mais um acidente de trânsito

Em mais um acidente entre carro e moto no trânsito de Campo Mourão uma jovem de aproximadamente 20 anos ficou ferida. O acidente ocorreu na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua São José, no centro da cidade.

A jovem com sua Honda Biz transitava pela avenida, quando o motorista de um Fiat Palio Weekend, que seguia pela rua São José não parou no cruzamento. Com o impacto, a motociclista caiu e sofreu algumas lesões.

A equipe do Samu foi acionada e prestou atendimento a ela que foi encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A Polícia Militar esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.