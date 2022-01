Motorista que atropelou e matou mulher se apresenta na delegacia

O motorista do veículo GM/Astra que na manhã de hoje atropelou e matou uma mulher de 50 anos na rua Engenheiro Mercer, próximo ao cemitério do Prever, região do jardim Cidade Nova se apresentou na delegacia no início da tarde.

Ele tem 40 anos e o carro que o mesmo conduzia também foi apreendido pela Polícia Civil, em sua residência. Devido a forte colisão contra a vítima, o veículo teve o para-brisas quebrado e a parte frontal amassada. A vítima, identificada por Divanisete Alves Pimpão, 50 anos, morreu no local do acidente.