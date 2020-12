Motociclista fica ferida em colisão com caminhão

Em mais um acidente de trânsito envolvendo motocicleta, em Campo Mourão, um rapaz de 33 anos ficou gravemente ferido. Ele conduzia uma Honda Biz, placa de Assis Chateaubriand pela avenida Guilherme de Paula Xavier, quando um caminhão caçamba invadiu a preferencial, no cruzamento com a rua Santos Dumont.

O acidente ocorreu por volta das 8h desta terça-feira. O motociclista transitava sentido centro/saída para Maringá, enquanto o caminhão subia a Santos Dumont, sentido Perimetral Tancredo Neves/centro. O motorista do caminhão não viu o motociclista e, ao entrar na avenida, a moto bateu na lateral do veículo.

O condutor da moto sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido por equipes do Siate e do Samu e foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro. “A vítima sofreu fratura na região pélvica e escoriações e contusão nos membros superiores”, informou o sargento Gorri, do Corpo de Bombeiros.