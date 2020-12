Atuação dos acadêmicos de Fisioterapia da Unicampo em Hospitais

Sob a supervisão da professora Verena Funfas, acadêmicos do curso de Fisioterapia da Faculdade Unicampo atuam na maternidade do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, desenvolvendo atividades com as gestantes no pré e pós parto. Trata-se de um novo serviço, ofertado com exclusividade pela instituição de ensino superior.

Os acadêmicos de Fisioterapia da Faculdade Unicampo, de Campo Mourão, têm aulas práticas desde o primeiro semestre e esse é apenas um dos diferenciais do curso oferecido pela instituição. Também o alto índice de aprovações dos egressos do curso em concursos públicos e a rápida inserção desses novos profissionais no mercado de trabalho chamam a atenção.

Mas a principal novidade do curso de Fisioterapia da Unicampo é a implantação da UniFisio Cardiologia no Hospital Pronto Socorro de Campo Mourão, através de parceria firmada entre a instituição de ensino e o maior hospital particular da cidade. A partir de agora, além das atividades práticas nos laboratórios específicos da faculdade, em unidades básicas de saúde, em hospitais, os acadêmicos atuarão – com a supervisão de professores – na UniFisio Cardiologia.

Desde fevereiro de 2020, o curso também tem a UniFisio, que funciona na Unicampo e atende a toda a comunidade externa. Com a valorização das atividades práticas ao longo dos quatro anos de duração do curso, o acadêmico complementa os conhecimentos adquiridos em sala de aula e em pesquisas com a vivência do atendimento supervisionado de pacientes e a execução de procedimentos para o tratamento de todos os tipos de problemas apresentados pelos pacientes.

PIONEIRISMO

A Faculdade Unicampo foi a primeira instituição desta região a oferecer o curso de Fisioterapia, que atende a acadêmicos de Campo Mourão e de todo o Vale do Piquirivaí. São oferecidas 30 vagas por semestre e o curso é presencial, ministrado no período noturno.

Outro diferencial do curso de Fisioterapia da Unicampo são os professores. A coordenadora do curso, Ana Molina, destaca que o corpo docente é constituído por profissionais apontados como referência em suas especialidades, mestres e doutores. Acrescenta ainda outra característica marcante da Faculdade Unicampo: “A condução de uma educação humanizada, onde cada aluno tem um olhar diferenciado pela instituição. Aqui o aluno faz parte da faculdade e não é apenas mais um”, acentua.

O mercado de trabalho do fisioterapeuta é bastante amplo, com esses profissionais atuando em todas as áreas médicas. Também atuam em clínicas especializadas, consultórios, Spas, Studios de pilates, academias, centros de reabilitação, na saúde pública, clubes esportivos, hospitais e em outras áreas.

Ana Molina observa ainda que existe uma grande procura pelos formados em Educação Física, que acabam eliminando 30 por cento do curso de Fisioterapia, constituindo uma nova opção profissional. Os portadores de diploma de Educação Física têm desconto de 30 por cento em toda a sua formação na área de Fisioterapia na Faculdade Unicampo.