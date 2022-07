Motociclista fica ferida em acidente no trânsito de Campo Mourão

A condutora de uma motocicleta foi vítima de mais um acidente no trânsito de Campo Mourão. A colisão com um veículo HB20 ocorreu na avenida Goioerê, esquina com a rua Edmundo Mercer, no final da tarde desta quinta-feira, 27.

Os dois veículos seguiam pela avenida, mas em sentido opostos. O motorista do automóvel dirigia sentido ao Lar Paraná e ao fazer a conversão para acessar a rua Edmundo Mercer, acabou entrando na frente da moto.

A mulher não teve tempo de desviar e bateu no automóvel, caindo sobre o asfalto. Com algumas escoriações pelo corpo ela foi atendida pelo Samu e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A moto havia sido retirada do local quando a polícia chegou.