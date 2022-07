Sérgio Moro, pré candidato ao Senado Federal visita Campo Mourão

O pré-candidato ao Senado, ex-juiz Sérgio Moro (União Brasil), acompanhado de assessores, visitou Campo Mourão nesta quinta-feira, 28, onde foi recebido pelo prefeito Tauillo Tezelli em seu gabinete.

Moro tem circulado o Paraná, indo de cidade em cidade, da maior à menor, onde reafirma o compromisso no combate à corrupção. Ele diz que nas visitas tem conversado com as pessoas para saber o que elas querem e esperam de um Senador que represente o Paraná.

O prefeito Tauillo recebeu o ex-juiz da Lava Jato acompanhado de secretários. A agenda também incluiu uma visita com a diretoria da Coamo.