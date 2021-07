Motociclista fica ferida em acidente no centro de CM

Em mais um acidente entre carro e moto, ocorrido no início da noite desta quinta-feira, uma mulher de 47 anos ficou ferida, na área central de Campo Mourão. A vítima conduzia uma moto com placas de Araçatuba (SP), pela avenida Guilherme de Paula Xavier.

Ao chegar no cruzamento com rua Santa Catarina, ela foi surpreendida pela motorista de um Fiat Toro, placas Campo Mourão, que acabou invadindo a preferencial.

Com a batida, a motociclista teve ferimentos moderados, foi atendida pelo Siate e encaminhada ao hospital Pronto Socorro. A PM esteve no local para elaborar o boletim de ocorrência. A motorista do automóvel não se feriu.