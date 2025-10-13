Motociclista fica ferida após colisão com carro
Por Redação Tasabendo em 13 de outubro, 2025 às 12:49
Uma motociclista ficou ferida após ser atingida por um veículo na manhã desta segunda-feira (13), na rua São José, em Campo Mourão. O acidente ocorreu nas proximidades da Fundação Educere.
Segundo informações, a condutora da moto Honda CG 160 seguia pela via, sentido centro, quando o motorista de um automóvel Fiat Tempra tentou fazer uma conversão e acabou colidindo com a motocicleta. A condutora ainda tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto.
Com a força da batida, a vítima foi arremessada ao chão e sofreu ferimentos. Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica. A Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência.
