Banda da Marinha se apresenta hoje em celebração aos 78 anos de CM

A programação comemorativa do 78º aniversário de Campo Mourão ganhará um toque especial na noite desta segunda-feira (13), feriado municipal. Pela primeira vez na cidade, a Banda Musical dos Fuzileiros Navais do Comando do 8º Distrito Naval, da Marinha do Brasil, sobe ao palco do Teatro Municipal para um concerto especial, marcado para às 20h.

O evento é um dos pontos altos das celebrações pela emancipação política do município e promete uma noite de música de qualidade. A banda, sediada em São Paulo e composta por mais de 20 Suboficiais e Sargentos Fuzileiros Navais, é conhecida por sua versatilidade e precisão.

O público poderá apreciar um repertório eclético, que percorre desde a riqueza da música popular brasileira até clássicos internacionais, sem deixar de lado os tradicionais e vigorosos dobrados militares. Um dos grandes diferenciais que promete encantar o público é o uso de gaitas de fole, um instrumento raro e de sonoridade marcante nas apresentações de bandas militares brasileiras, garantindo uma experiência auditiva única.

O prefeito Douglas Fabrício enxerga o concerto como mais do que um simples espetáculo, mas como um momento simbólico para a cidade. “É uma grande alegria para Campo Mourão receber músicos tão renomados e talentosos em um momento de celebração como este”, declarou. “A presença da Banda dos Fuzileiros Navais valoriza ainda mais os 78 anos da nossa cidade e reforça o espírito de cultura, civismo e união que queremos compartilhar com toda a comunidade.”

Os ingressos foram distribuídos ao longo da última semana, mas o público ainda poderá garantir presença: as entradas remanescentes estarão disponíveis na bilheteria do Teatro Municipal a partir das 19h, no dia do evento, conforme a disponibilidade.