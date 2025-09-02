Motociclista fica ferida após avançar preferencial e ser atingida por carro

Uma motociclista de aproximadamente 30 anos ficou ferida após avançar a preferencial e ser atingida por um carro na manhã desta terça-feira (2), no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Olívio Salvador e Oliveira Zanini. De acordo com informações, a condutora de uma Honda Biz subia pela rua Oliveira Zanini quando, ao não respeitar a sinalização de preferência, acabou colidindo com um Fiat Palio que seguia sentido centro.

Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao chão, sofrendo escoriações e queixando-se de dores na coluna. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local e encaminharam a vítima para uma unidade hospitalar. Apesar do susto, os ferimentos foram considerados leves.