Motociclista fica ferida após avançar preferencial e ser atingida por carro
Por Redação Tasabendo em 2 de setembro, 2025 às 08:44
Uma motociclista de aproximadamente 30 anos ficou ferida após avançar a preferencial e ser atingida por um carro na manhã desta terça-feira (2), no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão.
O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Olívio Salvador e Oliveira Zanini. De acordo com informações, a condutora de uma Honda Biz subia pela rua Oliveira Zanini quando, ao não respeitar a sinalização de preferência, acabou colidindo com um Fiat Palio que seguia sentido centro.
Com o impacto, a motociclista foi arremessada ao chão, sofrendo escoriações e queixando-se de dores na coluna. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento no local e encaminharam a vítima para uma unidade hospitalar. Apesar do susto, os ferimentos foram considerados leves.
Reuniões com diretores de escolas e coreógrafos para o Natal Cultural