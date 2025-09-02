Reuniões com diretores de escolas e coreógrafos para o Natal Cultural

Os preparativos para a realização do projeto Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2025 já estão sendo intensificados pela Associação Sou Arte (Asa), executora da tradicional ação viabilizada pela Lei de Incentivo à Cultura (Ministério da Cultura – Governo Federal).

No final da última semana foi realizada reunião entre a coordenação do projeto e diretores das quatro escolas públicas estaduais onde serão selecionados estudantes para participar do Cortejo Natalino pela avenida Irmãos Pereira. Serão recrutados 100 alunos na faixa de 13 a 17 anos (25 de cada escola), que entre os meses de outubro e novembro participarão de oficinas de circo, teatro e dança, como preparação para participação no Cortejo Natalino, que acontecerá na noite de 7 de dezembro.

As oficinas serão realizadas nos próprios estabelecimentos de ensino, no contraturno escolar, uma vez por semana, coordenadas por Tays Freitas, Maycon de Oliveira, Rafael Carnevale e Taluana Lopez (contratados pela Associação Sou Arte). Na ação estão envolvidos os colégios Ivone Castanharo (jardim Tropical I), Vinícius de Moraes (conjunto habitacional “Milton Luiz Pereira”), “Cívico Militar Unidade Polo” (centro) e “Cívico Militar Oswaldo Cruz” (jardim Laura).

COREÓGRAFOS

o mesmo dia também aconteceu reunião com os oito coreógrafos que a Associação Sou Arte contratou para atuar na produção do Cortejo Natalino. São eles: Yohana Duzanowski Bonfim, Alexandre Brandalize (Fraternidade o Caminho),

Ana Molina (A2 Studio – Ballet Educere), Emily Bonfim, Isabelly Tatiane Pereira de Campos (Grand Class Studio de Dança), Julia da Silva Moreira (Academia Municipal de Ballet), Letícia Batista (Leh Dance) e Thiago Michell (Vital Danc,e de Mamborê).

Esta será a oitava edição do Projeto Atividades Culturais “Campo Mourão – Cidade Natal”, ação que tem o apoio do Município de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Várias empresas também já aderiram como patrocinadoras:

Coamo e Grupo Fertipar (Patrocínio Sênior); Itaipu Engenharia, Supermercados Paraná e Grupo Integrado (Patrocínio Pleno); Unimed (Fração de Cotas).