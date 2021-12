Motociclista fica ferida ao bater em veículo

Em mais um acidente automobilístico registrado em Campo Mourão, o condutor de uma motocicleta ficou ferido ao bater em uma picape Fiat Strada. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira no cruzamento da rua São Paulo com a avenida Guilherme de Paula Xavier.

O motorista do automóvel seguia pela avenida sentido Centro/Lar Paraná, quando foi surpreendido pelo motociclista que saiu de um posto de combustível, entrando sem atenção na avenida.

Com isso, a moto atingiu a lateral da Strada, o que fez com que o condutor caísse no asfalto, sofrendo algumas escoriações pelo corpo. Ele foi atendido pelo Siate e levado ao hospital Santa Casa.