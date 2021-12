Hospital Pronto Socorro está superlotado e pacientes aguardam em ambulância

Devido ao aumento de ocorrências principalmente de acidentes em Campo Mourão e região, o hospital Pronto Socorro entrou em colapso nesta manhã. Sem vagas para novos atendimentos, inclusive na UTI, alguns pacientes acabam tendo que aguardar dentro da ambulância.

Com isso, ambulâncias do Samu e do Corpo de Bombeiros chegam a ficar retidas no pátio do hospital até por meia hora. Dentro do hospital, muita gente aguardando o atendimento na sala de espera ou mesmo em salas improvisadas.

De acordo com as informações há casos de pacientes que necessitam de atendimento com urgência, mas não estão conseguindo.

A direção do Pronto Socorro está mantendo contato com outros hospitais para fazer o encaminhamento de alguns pacientes, mas a situação ainda continua caótica no local, fazendo lembrar os momentos mais críticos da pandemia da covid-19 no município.