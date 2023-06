Motociclista embriagado bate na traseira de veículo em CM

O condutor de uma motocicleta foi detido na tarde desse domingo, 4, após bater a Honda Biz que pilotava na traseira de um Ford Fusion. O homem foi preso porque estava embriagado.

O acidente ocorreu na rua Santos Dumont, esquina com a avenida José Custódio de Oliveira, por volta das 16h45. O motorista do automóvel disse que parou ao chegar no cruzamento, momento em que sentiu o impacto na traseira.

Ao descer do carro, ele constatou que o motociclista estava visivelmente embriagado. A Polícia Militar foi acionada e ao fazer exame do bafômetro foi confirmada a embriaguez: 0,94mg/l.

O motociclista recebeu voz de prisão e foi conduzido para 16ª SDP para os procedimentos de Polícia Judiciária.