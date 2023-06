Feirão do Imposto teve até corte de carro ao meio

O Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão (Conjove), ligado a Associação Comercial e Industrial (Acicam), realizou recentemente a 21ª edição do Feirão do Imposto. Entre as várias atividades desenvolvidas, a que mais chamou a atenção foi o corte ao meio de um carro, em pleno calçadão da avenida principal da cidade, para representar o quanto representam os impostos no valor de um veículo.

A inusitada ação, executada pelos próprios integrantes da entidade, aconteceu no calçadão da avenida Capitão Índio Bandeira (esquina com a rua Harrison José Borges), em frente a agência do Bradesco. Foi realizada na manhã de um sábado em que o comércio funcionava em horário especial e muitos transeuntes pararam para acompanhar a ousada operação promovida pelos jovens empreendedores mourãoenses. Em anos anteriores, o Conjove chegou a expor um carro zero quilometro no centro da cidade para conscientizar a população sobre o montante dos tributos no preço final.

O Feirão do Imposto/2023 também contou com a venda de chopp, pizza, sorvete e outros produtos, com os impostos que incidem sobre esses produtos excluídos do preço. O chopp foi comercializado sem impostos em seis estabelecimentos: Eden Beer, Entorna Madalena, Alvos Beer, 609 Bar, Benedito Bar e Tauá.

A Fiorella Panificadora comercializou pizzas de R$ 34,00 por R$ 24,98. No Garden’s Café Bistrô, um croissant (de queijo ou presunto e queijo) mais um chá gelado de pêssego foram vendidos a R$ 25,60 durante o mês de maio. No GelaBoca, o sorvete com salada de frutas – de R$ 18,90 – foi vendido por R$ 11,90 em maio. Várias outras empresas de Campo Mourão aderiram à promoção.

Uma palestra sobre imposto e educação fiscal também foi ministrada para cerca de 150 crianças – na faixa de 9 a 11 anos -, alunos de quarto e quinto ano da Escola Municipal da Vila Urupês.

A intenção do Conjove-Acicam com a realização do Feirão Imposto é conscientizar a população sobre a alta carga tributária contida em toda transação comercial. Na realização do evento também participam a representação local do Observatório Social do Brasil (OSB/Campo Mourão), Associação Comercial e Industrial, Sicoob, Faciap Jovem e Conaje.

O Feirão do Imposto – que surgiu na cidade de Joinville (SC) – atualmente é realizado na maioria das cidades de médio e grande porte do país, difundindo informações sobre impostos, além de incentivar a luta pelo retorno e emprego do dinheiro público e o fim da corrupção.

O Conjove-Acicam iniciou as atividades no dia 2 de setembro de 2015.