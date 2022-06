Motociclista e garupa ficam feridos em colisão com caminhoneta

Em mais uma colisão entre carro e motocicleta no centro de Campo Mourão, duas pessoas ficaram feridas no início da noite desta terça-feira, 28. O acidente ocorreu na avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a rua Pitanga.

A moto, uma Honda Pop 600cc, era pilotava por um homem, acompanhado de uma jovem. Eles seguiam pela avenida Manoel Mendes de Camargo quando foram surpreendidos por uma caminhoneta Hilux, que transitava pela rua Pitanga e não parou no cruzamento.

A motocicleta atingiu a lateral do veículo, fazendo com que os dois caíssem no asfalto. Ambos ficaram feridos e foram atendidos pelo Siate e Samu, que os encaminharam ao hospital Pronto Socorro. Os ocupantes da caminhoneta não se feriram.