Bandeira de Campo Mourão e Paço Municipal completam 58 anos

A bandeira e o Paço Municipal de Campo Mourão completam 58 anos nesta quarta-feira (29). A bandeira foi criada em 1964 por uma comissão liderada pelo professor Ephigênio José Carneiro a pedido dos mourãoenses. Para a missão, Ephigênio foi até Curitiba, onde se reuniu com o artista plástico Augusto Conte, ocasião que expos a sua ideia e definiu que o projeto deveria ser desenvolvido em um estudo com seis modelos.

Elaborados os desenhos, a escolha do modelo definitivo foi feita através de manifestação popular, onde as seis propostas foram expostas no hall do então Cine Plaza. O modelo vencedor foi o de número 2. Em 29 de junho de 1964, com a inauguração do prédio do Paço Municipal pelo prefeito Milton Luiz Pereira, o primeiro ato oficial dentro das novas instalações da Câmara Municipal foi apuração do concurso para a escolha da bandeira, onde o modelo atual foi o vencedor.

A bandeira sofreu alterações heráldicas em 1973 e 2005. “Uma curiosidade sobre a bandeira é que os vértices do duplo losango representam o povo e os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário”, explica o historiador Jair Elias dos Santos Junior.

A construção do Paço Municipal começou em 1962, na gestão de Antônio Teodoro de Oliveira. O projeto é de autoria do engenheiro Lauro de Aquino. A conclusão das obras ocorreu em 1964, na administração de Milton Luiz Pereira. A inauguração deu-se em 29 de junho de 1964, com missa campal, descerramento da placa inaugural pelo prefeito Antônio Teodoro de Oliveira e pelo advogado Francisco Irineu Brzezinski.

Na mesma data houve a entronização do crucifixo no plenário da Câmara de Vereadores e bênção da Imagem de Cristo no gabinete do prefeito, esculturas de José Moser. Após 40 anos da inauguração, em 2004, o Paço Municipal foi tombado pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural local.