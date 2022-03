Motociclista de 50 anos fica ferido em acidente

Um motociclista de 50 anos ficou ferido em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, na rua dos Expedicionários, cruzamento com a rua Marechal do Ar Eduardo Gomes, no jardim Copacabana. A colisão foi com um Fiat Uno.

Segundo as informações, o motociclista seguia pela rua Marechal Eduardo Gomes e o condutor do Fiat pela rua dos Expedicionários, quando o motorista do automóvel não parou para dar a preferência.

Com a colisão o condutor da moto teve ferimentos na face e foi atendido pelo Samu. Ele foi levado para a Pronto Socorro. O motorista do Fiat não se feriu.