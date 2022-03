Um ladrão morre e outro fica ferido em acidente com carro roubado

Durante fuga com um carro que haviam acabado de tomar de assalto em Terra Boa, um rapaz morreu e o outro ficou gravemente ferido na rodovia PR-082, entre Terra Boa e Engenheiro Beltrão. A ocorrência foi registrada no final da tarde dessa segunda-feira (14). O jovem morto foi identificado pelas iniciais W. F. dos S., 28 anos, natural de Terra Boa.

De acordo com informações, a dupla rendeu um comerciante com um simulacro de arma de fogo e saiu levando certa quantia em dinheiro e o veículo dele, um modelo Renault.

Na fuga seguiram sentido a Engenheiro Beltrão, pela rodovia PR-082, mas quando passaram pelo Rio Claro, o condutor acabou perdendo o controle do veículo e capotado por diversas vezes, indo parar em uma plantação de soja, às margens da rodovia.

O acidente resultou na morte de um dos bandidos, que foi ejetado do carro. O outro, com ferimentos graves, foi atendido por equipes do Samu e levado ao hospital pelo Aeromédico do Samu de Maringá.

Equipes da Polícia Militar foram mobilizadas para o local da ocorrência. Após o trabalho de perícia realizado na cena do acidente, o corpo do rapaz foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal para o exame de necropsia.