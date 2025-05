Motociclista de 21 anos é arremessado após colisão com carro em trevo de Campo Mourão

Um motociclista de 21 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro no início da tarde desta quinta-feira (8), em Campo Mourão. A colisão aconteceu na rodovia perimetral Tancredo de Almeida Neves, na interseção com a PR-158, no trevo de acesso à cidade.

Segundo informações apuradas no local, o jovem seguia de moto no sentido jardim Santa Cruz–centro quando, ao se aproximar da rotatória, foi surpreendido por um veículo Monza que avançou sobre a via e atingiu a motocicleta em cheio.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado a cerca de 10 metros do ponto de colisão, sofrendo ferimentos graves, incluindo suspeita de fratura em um dos fêmures.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas e prestaram atendimento no local. Após ser estabilizado, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliações mais detalhadas.

No carro envolvido estava apenas o motorista, que permaneceu no local durante todo o tempo, prestando assistência à vítima. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada e ficará responsável pelo registro e apuração da ocorrência.