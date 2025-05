Acicam repassa 280 mil cupons ao comércio para o Dia das Mães

As aproximadamente 190 empresas de Campo Mourão que aderiram à campanha “Acicam Premiada/2025” receberam cerca de 280 mil cupons da promoção para distribuição aos seus clientes neste período que antecede o Dia das Mães. Cartazes da campanha identificam as empresas participantes e os consumidores já se acostumaram a pedir os cupons para concorrer aos prêmios oferecidos pela Acicam em suas campanhas promocionais.

Neste Dia das Mães, os clientes das empresas participantes da promoção concorrem a dois iphones, duas diárias no resort Águas de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil cada. Ao final da campanha “Acicam Premiada” concorrem ainda a dois veículos Moby Fiat zero quilômetro.

Os cupons são preenchidos eletronicamente (cadastro online – via QR Code) e o sorteio será realizado através da Loteria Federal.

CAMPANHA

A campanha “Acicam Premiada” vai se estender até o segundo semestre e contempla outras duas datas especiais: Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). Além de promover e fomentar o comércio local, estimulando as vendas, a promoção valoriza os consumidores locais e da região que prestigiam o comércio mourãoense. Também contribui para a atração de consumidores da região.

PREMIAÇÃO

É a maior premiação já oferecida aos consumidores pela Acicam em suas campanhas promocionais do Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. Neste ano, a promoção encabeçada pela Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.