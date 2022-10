Motociclista de 20 anos fica ferida em acidente na área central de CM

Uma jovem de 20 anos ficou ferida em um acidente automobilístico ocorrido na noite dessa sexta-feira, na área central de Campo Mourão. A vítima conduzia uma Honda Biz pela avenida Capitão Indio Bandeira, quando no cruzamento com a rua Santa Catarina ocorreu o impacto com um GM/Celta.

Segundo as informações apuradas pela Polícia Militar, o veículo trafegava pela rua e não parou no cruzamento atingindo a motociclista em cheio. Com o impacto, ela caiu e sofreu algumas escoriações pelo corpo.

A equipe do Siate foi acionada e prestou atendimento encaminhando a jovem ao hospital Pronto Socorro.