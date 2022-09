Mulher é agredida e arrastada pelo chão pelo companheiro

Os casos de violência doméstica têm dominado o setor policial. Em Peabiru, um homem de 44 anos foi preso pela Polícia Militar, por volta das 18h dessa quinta-feira, depois de agredir a esposa.

Quando a PM chegou ao local, uma ambulância prestava atendimento à vítima, que apresentava diversas escoriações pelo corpo. Segundo a mulher, não é a primeira vez que sofreu agressões.

Ontem o acusado teria desferido diversos tapas no rosto dela e depois a teria arrastado a companheira pelo chão. Ao receber voz de prisão o homem ofereceu resistência e precisou ser contido pelos policiais militares.

Ao ser colocado no compartimento da viatura, ele desferiu diversos chutes na parte interna e causou dano na viatura. Além disso, desacatou os policiais com xingamentos. O “valentão” foi encaminhado para a delegacia de Campo Mourão, enquanto a mulher foi para o hospital, em Peabiru com suspeita de fratura no ombro.