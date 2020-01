Motociclista cai em quebra-molas e tem ferimentos graves

O condutor de uma motocicleta Honda Biz, de 47 anos, sofreu ferimentos graves na cabeça ao perder o controle enquanto passava por um quebra-molas e cair do veículo. O ferimento se agravou porque o capacete saiu da cabeça do condutor na queda.

O acidente ocorreu na rua José Wierzchon, esquina com a rua Airton Albuquerque, por volta das 20h30 desta terça-feira. O motociclista seguia sentido Centro/Aeroporto e sofreu a queda ao passar por um redutor de velocidade.

Como o capacete se soltou, ele bateu a cabeça o asfalto e teve ferimentos graves. O Siate chegou para prestar atendimento, mas devido à gravidade da lesão, o Samu foi acionado e conduziu a vítima ao hospital já com acompanhamento médico na ambulância.

De acordo com as informações, a vítima é Evandro Vian, proprietário do Boteco do Vian, localizado na rua Mato Grosso, centro de Campo Mourão.