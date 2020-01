Ranking ACI confirma: Coamo é a maior cooperativa agrícola da América Latina

Levantamento realizado pelo Monitor Global de Cooperativas, da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), em parceria com o Instituto Europeu de Pesquisa em Cooperativas e Empreendimentos Sociais (Euricse) confirma a Coamo Agroindustrial Cooperativa como a maior cooperativa agrícola da América Latina. A Coamo, com sede em Campo Mourão e unidades em outros 70 Municípios nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que em 2020 completará dia 28 de novembro 50 anos de exsitência, está na 131ª posição no ranking geral. Entre as cooperativas brasileiras estão também Sicredi (Crédito) e Unimed (Saúde). O documento foi divulgado no dia 24 de janeiro apresentando as 300 maiores cooperativas do mundo em faturamento e em arrecadação per capita, e a análise tem como referência o ano de 2017.

Resultados – A pesquisa da ACI/Euricse levou em conta informações de 4.575 cooperativas de todo mundo. Entre as maiores cooperativas, 100 estão nas Américas, 159 na Europa, 28 na Ásia e 13 na Oceania. A segmentação por ramos mostra que, dessas trezentas cooperativas, 117 são de seguros, 95 agropecuárias, 53 de consumo, 21 de crédito e, três, de saúde.

Mundo – Segundo a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) o setor tem mais de 1,2 bilhão de cooperados, mais de 280 milhões de empregos gerados e reúne cerca 3 milhões de cooperativas. A organização também diz que 1 em cada 7 pessoas no mundo está associada a uma cooperativa.

Economia Global – O cooperativismo é uma das maiores forças da economia global. Em mais de 100 países, o setor emprega 280 milhões de pessoas (quase 10% do total dos postos de trabalho do planeta), e é responsável por parte significativa do PIB de diversas nações. Se somarmos o faturamento das 300 maiores cooperativas do mundo, a cifra é de US$ 2 trilhões (cerca 8 trilhões de Reais) – valor superior à economia de países como a Itália, por exemplo, e que corresponde a 2,5% do PIB mundial.

Brasil – Segundo o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, editado pela OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras, se considerado o número de cooperados, empregados de cooperativas, familiares de ambas a categorias e, ainda, o pool de fornecedores, pelo menos 25% da população do país estão ligados diretamente ao cooperativismo. O Brasil possui 6.828 cooperativas, um total de 14,6 milhões de cooperados, 425,3 mil empregados e ativo total de R$ 351,4 bilhões.

Saiba mais – O documento está disponível em inglês e espanhol na página: www.monitor.coop.