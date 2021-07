Motociclista bate em Van e sofre ferimentos graves

Mais um acidente envolvendo motociclista foi registrado no inicio da tarde desta quarta-feira, em Campo Mourão. O condutor de uma Honda Suzuki Yes, de 42 anos, trafegava pela avenida Juscelino Kubitschek, no jardim Albuquerque, quando invadiu a rua Miguel Giane, batendo em uma Van de passageiros, que passava pelo local.

O forte impacto causou ferimentos graves no motociclista. Ele precisou ser atendido às pressas pela equipe do Samu e foi encaminhado ao hospital.

O motorista da Van, de 42 anos, e os passageiros não se feriram. A moto teve danos de grande monta, enquanto a Van teve avarias na parte lateral.