Campo Mourão Basquete no Campeonato Brasileiro Sub 22

A equipe de Basquete Sub 22 de Campo Mourão, com a parceria Fecam-Assercam e CBC embarcou nesta quarta-feira (21) para São Paulo, onde vai disputar o Campeonato Brasileiro Sub 22. Os atletas, juntamente com o técnico e coordenador Emerson de Souza, estiveram reunidos antes da viagem com o secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima.

É a primeira vez que a equipe mourãoense participa de um Campeonato Brasileiro Sub 22. “Isso marca uma nova fase do nosso basquete”, ressaltou o técnico. Já o secretário de Esportes disse que para a Fecam é motivo de satisfação ter a equipe participando de um evento dessa importância.

O Campeonato é organizado pela Liga Nacional de Basquete e terá a participação de 22 clubes de oito estados. A competição tem o apoio logístico do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que custeará as despesas de transporte e hospedagem.

“É a maior competição de base do país e a participação só foi possível graças ao apoio da prefeitura através da Fecam, Assercam, patrocinadores e parceiros, que juntos apoiam o projeto Basquete Cidadão como um todo, desde as escolinhas de iniciação nos bairros até o profissional” ressaltou o técnico.